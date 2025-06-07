РФ подала невідповідні списки — Координаційний штаб роз'яснив ситуацію з обміном полонених та репатріацією тіл

Україна подала узгоджені списки для обміну та домовилась про репатріацію тіл, проте Росія порушила домовленості і вдалася до односторонніх дій.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими офіційно пояснили ситуацію з обміном полонених українців та репатріацією тіл з РФ.

Як відомо, представник Росії Володимир Мединський заявив, що Україна нібито «неочікувано перенесла» обмін, який, за його словами, було погоджено у Стамбулі.

«Сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл», — наголосили в Штабі.

Там зазначили, що протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених.

«Щодо обміну полонених — Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою «всіх на всіх», а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони», — вказали у відомстві.

У Штабі також зазначили, що була досягнута домовленість щодо репатріації тіл, але без узгодження дати.

«Щодо репатріації тіл — справді була досягнута домовленість. Дата — не була узгоджена. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу», — йдеться у заяві.

Україна заявляє про готовність продовжувати роботу за погодженими рамками заради реального результату — повернення полонених і тіл загиблих.

«На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок.

Закликаємо російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні», — акцентували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 7 та 8 червня може відбутися обмін військовополоненими з Росією.

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