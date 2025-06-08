В Винницкой области парень утонул во время катания на катамаране

В селе Непедовка молодежь перевернулась на катамаране, один парень погиб.

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Трагический инцидент произошел в селе Непедовка Глуховецкой общины Винницкой области. Во время катания на катамаране на одной из местных баз отдыха плавсредство перевернулось, и под водой исчез один из компании молодежи. Об этом сообщили в ГСЧС.

На место происшествия прибыли спасатели из Казатина, однако их поиски долгое время не давали результата. К операции присоединились водолазы ГСЧС, которые обследовали более 2000 квадратных метров дна водоема. Тело пропавшего парня в конце концов нашли и передали представителям Национальной полиции.

Спасатели призывают граждан ответственно относиться к выбору места для отдыха на воде: выбирать официально разрешенные локации с обустроенными спасательными постами и избегать катания на нестабильных плавсредствах без средств безопасности.

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