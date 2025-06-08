На Вінниччині хлопець потонув під час катання на катамарані

У селі Непедівка молодь перекинулася на катамарані, один хлопець загинув.

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Трагічний інцидент стався у селі Непедівка Глухівецької громади на Вінниччині. Під час катання на катамарані на одній із місцевих баз відпочинку плавзасіб перекинувся, і під водою зник один із компанії молоді. Про це повідомили в ДСНС.

На місце події прибули рятувальники з Козятина, однак їхні пошуки тривалий час не давали результату. До операції долучилися водолази ДСНС, які обстежили понад 2000 квадратних метрів дна водойми. Тіло зниклого хлопця зрештою знайшли та передали представникам Національної поліції.

Рятувальники закликають громадян відповідально ставитися до вибору місця для відпочинку на воді: обирати офіційно дозволені локації з облаштованими рятувальними постами та уникати катання на нестабільних плавзасобах без засобів безпеки.

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