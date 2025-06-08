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18-19 річні українці повертаються додому, бо тут дешевше і цікавіше жити, — Михайло Винницький

16:04, 8 червня 2025
Багато підлітків залишають країну у 17 років, але дедалі більше з них повертаються у 18–19, обираючи життя й освіту в Україні.
18-19 річні українці повертаються додому, бо тут дешевше і цікавіше жити, — Михайло Винницький
Фото: tyzhden.ua
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В Україні на даний час є достатньо велика кількість людей, які виїжджають за кордон у віці 16-17 років. Однак є й позитивна статистика, а саме те, що 18-19-річні молоді люди повертаються з-за кордону, бо тут цікавіше жити. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю «Телеграф».

За його словами, статистика реєстрації на НМТ свідчить про позитивну динаміку: «Минулого року було трохи більш як 20 тисяч реєстрацій з-за кордону, цього року — приблизно стільки ж. Це означає, що діти, перебуваючи за кордоном, планують вступати саме до українських вишів».

НМТ не потрібен для вступу до закордонних університетів — там достатньо атестата. А отже, вибір скласти НМТ означає бажання залишатися частиною української освітньої системи.

Михайло Винницький визнає: чимало українських підлітків їдуть за кордон після 9 або 11 класу. Часто це пояснюється побоюваннями щодо мобілізації. Однак, за його словами, ці страхи не мають підґрунтя.

«Мобілізаційний вік — 25 років. І його не планують змінювати. Ми це постійно повторюємо. Жодних ідей чи пропозицій про зниження віку мобілізації не існує», — підкреслив він.

Водночас держава забезпечує програми академічної мобільності, які дозволяють студентам-бакалаврам віком 18–22 років тимчасово навчатися за кордоном і повертатися.

«Так, у 17 років виїжджають. Але у 18–19 повертаються. Бо розуміють: в Україні — якісна освіта, дешевше жити, цікавіше жити», — зазначає заступник міністра.

Особливо це стосується молоді з безпечніших регіонів — як-от Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Чернівці, Луцьк, Вінниця. В таких випадках, каже Винницький, причина виїзду часто не пов’язана з безпекою.

«Через рік чи два за кордоном люди повертаються. Це позитивна тенденція. Бо, порівнявши, обирають Україну», — впевнений він.

МОН не має точної статистики щодо загальної кількості дітей та студентів, які навчаються за кордоном, однак фіксує ключову динаміку — зростаючу кількість тих, хто свідомо повертається до українських вишів.

«Це говорить про рівень нашої освіти. Бо ці люди бачать і порівнюють. І вибирають не стабільність, а можливості для самореалізації. Такі люди потрібні Україні», — зазначив Винницький.

Раніше Михайло Винницький заявляв, що вивозити 17-річного сина за кордон через страх мобілізації — безпідставно.  Мобілізаційний вік в Україні залишається на рівні 25 років, і його зниження наразі не розглядається.

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діти Міносвіти мобілізація навчання кордон освіта перетин кордону

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