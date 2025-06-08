Чи можливо тимчасово залучити працівників на місце тих, хто не виходить на роботу — роз’яснення

Роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, чи можна оформити нових працівників на місце тих, хто поїхав чи не може дістатися роботи.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Раніше ми писали, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.