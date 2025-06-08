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Чи можливо тимчасово залучити працівників на місце тих, хто не виходить на роботу — роз’яснення

19:05, 8 червня 2025
Роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.
Чи можливо тимчасово залучити працівників на місце тих, хто не виходить на роботу — роз’яснення
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, чи можна оформити нових працівників на місце тих, хто поїхав чи не може дістатися роботи.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Раніше ми писали, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови.

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