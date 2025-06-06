У Держпраці пояснили, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за шкідливі умови

Попри те, що трудовий договір із працівниками під час простою не припиняється, вони не займаються виконанням своїх службових обов’язків.

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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що період простою не зараховується до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах.

Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки. Періоди роботи, що дають право на щорічні додаткові відпустки, визначені частиною першою статті 9 Закону України «Про відпустки» (час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, час щорічних основної та додаткової відпусток та час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу).

Таким чином, працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою.

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