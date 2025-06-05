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Киян закликають перевірити лічильники, щоб не платити «по середньому»

22:36, 5 червня 2025
Київтеплоенерго закликає киян перевірити лічильники тепла і гарячої води в міжопалювальний сезон.
Киян закликають перевірити лічильники, щоб не платити «по середньому»
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Міжопалювальний період — найкращий час для проведення повірки квартирних лічильників тепла та гарячої води. Про це нагадали у комунальному підприємстві «Київтеплоенерго».

Згідно із Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», повірку таких приладів слід проводити орієнтовно раз на чотири роки. Вчасна повірка дозволяє уникнути нарахувань за середнім споживанням і гарантує, що платіжки міститимуть лише фактичні обсяги спожитої енергії чи води.

Користувачі особистих кабінетів на сайтах «Київтеплоенерго» або «Центру комунального сервісу» автоматично отримують сповіщення про наближення терміну повірки. Перевірити дату можна і самостійно — у паспорті приладу або у свідоцтві про попередню повірку.

За консультацією щодо термінів і порядку повірки мешканці можуть звертатися до операторів гарячої лінії «Київтеплоенерго» за номером: (044) 207-88-88.

Послугу повірки можна замовити самостійно — у ліцензованих компаній, перелік яких розміщено на сайті Міністерства економіки. Після повірки клієнт отримує свідоцтво, що підтверджує точність роботи лічильника.

Копії документів про проведену повірку потрібно передати до ЦКС через один із дистанційних каналів обслуговування або принести особисто до сервісного центру. Це необхідно для актуалізації даних у системі.

У КП «Київтеплоенерго» також нагадали: витрати на повірку квартирних лічильників не покриваються тарифом на абонентське обслуговування — їх оплачує сам споживач. Натомість обслуговування та повірку будинкових приладів обліку здійснюють за кошти з цієї плати.

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Київ

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