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У МОЗ роз’яснили питання щодо нового Порядку проведення атестації медпрацівників

16:24, 5 червня 2025
Замість п’яти окремих нормативних актів діятиме єдина номенклатура спеціальностей та спільний порядок атестації для всіх професіоналів та фахівців у сфері охорони здоров’я.
У МОЗ роз’яснили питання щодо нового Порядку проведення атестації медпрацівників
Фото: ohoronapraci.com.ua
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Як відомо, нещодавно Мін'юст зареєстрував новий Порядок проведення атестації працівників сфери охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що запроваджується оновлена модель атестації: замість п’яти окремих нормативних актів діятиме єдина номенклатура спеціальностей та спільний порядок атестації для всіх професіоналів та фахівців у сфері охорони здоров’я (лікарів, медсестер, фармацевтів, фахівців з реабілітації, професіоналів з вищою немедичною освітою й інших).

Уперше вводиться єдиний документ — Сертифікат про присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації, який діятиме протягом усього періоду професійної діяльності людини.

Атестацію працівників сфери охорони здоров’я буде відновлено через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Якщо строк дії чинних сертифікатів спеціаліста чи посвідчень про кваліфікаційну категорію сплив у період дії воєнного стану, то він подовжується на термін до шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану.

У МОЗ зібрали відповіді на найпоширеніші запитання щодо нового Порядку проведення атестації.

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МОЗ медицина лікарня

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