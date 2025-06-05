Зниження мобілізаційного віку наразі не планується – Стефанчук

Голова Верховної Ради нагадав, що наразі мобілізаційний вік знижено до 25 років, а для молодших осіб передбачено можливість добровільного контракту.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років немає і наразі не передбачається.

«Законопроекту про мобілізацію з 18 років у Верховній Раді немає. Наскільки мені відомо, його не планують ні вносити, ні розглядати», — наголосив він під час брифінгу 5 червня.

Стефанчук нагадав, що парламент уже ухвалив рішення про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та створив можливість для осіб віком від 18 до 25 років укласти добровільний контракт.

«Інших ініціатив допоки не планується в Верховній Раді», — додав спікер.

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