Снижение мобилизационного возраста пока не планируется – Стефанчук

Председатель Верховной Рады напомнил, что на данный момент мобилизационный возраст снижен до 25 лет, а для младших лиц предусмотрена возможность добровольного контракта.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что никаких инициатив по снижению мобилизационного возраста до 18 лет нет и на данный момент не предусматривается.

«Законопроекта о мобилизации с 18 лет в Верховной Раде нет. Насколько мне известно, его не планируют ни вносить, ни рассматривать», — подчеркнул он во время брифинга 5 июня.

Стефанчук напомнил, что парламент уже принял решение о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и создал возможность для лиц в возрасте от 18 до 25 лет заключить добровольный контракт.

«Других инициатив пока не планируется в Верховной Раде», — добавил спикер.

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