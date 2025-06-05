ОВА имеет право требовать расторжения договора временного долгосрочного пользования лесным участком, даже если не является стороной договора — Большая Палата ВС

БП ВС рассмотрела иск прокурора, поданный в интересах государства от имени областной военной администрации, против ООО и государственного предприятия о расторжении договора временного пользования лесным участком и его возвращении.

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Областные государственные (военные) администрации, действуя от имени государства как собственника лесного участка, имеют право требовать расторжения договора временного долгосрочного пользования лесами в судебном порядке в случае нарушения условий договора временным пользователем, в частности, при осуществлении строительства без согласования с постоянным лесопользователем.

При этом требование о расторжении такого договора является надлежащим и эффективным способом защиты и не требует предъявления требования о сносе самовольного строительства, если договором урегулировано возвращение земельного участка и приведение его в состояние, пригодное для использования.

К таким выводам пришла Большая Палата ВС по делу по иску прокурора в интересах государства в лице ОГА к ООО и ГП о расторжении договора временного пользования и обязании вернуть лесной участок.

По обстоятельствам дела на основании распоряжения ОГА между ответчиками был заключён договор долгосрочного временного пользования лесным участком. Однако ООО осуществило на нём застройку без согласия постоянного пользователя — ГП, чем нарушило условия договора.

Перед Большой Палатой ВС встал вопрос о возможности предъявления ОГА, которая не является стороной сделки в спорных правоотношениях, требования о расторжении договора.

Большая Палата ВС обратила внимание, что государство реализует своё право собственности на лесные земельные участки путём передачи их в постоянное пользование специализированным государственным лесохозяйственным предприятиям, а право распоряжения — путём наделения соответствующих субъектов властных полномочий, которые действуют от имени государства, правом распоряжения этими участками посредством принятия соответствующих распорядительных актов.

Областные государственные администрации (в условиях военного положения — военные) являются органами, уполномоченными осуществлять от имени государства полномочия собственника лесного участка, принимать решения о передаче лесного участка в постоянное и временное пользование, а также органами, уполномоченными осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере лесных отношений.

Следовательно, ОГА (ныне — ОВА) обладает полномочиями требовать устранения любых нарушений прав на землю, возникших из договора временного долгосрочного пользования лесами, в том числе требовать прекращения права временного пользования лесным участком путём расторжения договора в судебном порядке.

В то же время, согласно условиям спорного договора, его действие прекращается, в частности, в случае проведения ООО какого-либо строительства без согласия ГП. Поэтому установление факта таких нарушений не требует исследования вопроса о существенности нарушений условий договора в соответствии с ч. 2 ст. 651 ГК Украины, а является самостоятельным основанием для расторжения договора.

Также правовыми последствиями прекращения действия договора являются, в частности, возникновение у ООО обязанности вернуть лесной участок в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, и возмещать причинённые убытки в порядке, установленном законом.

Таким образом, при обращении в суд с иском о расторжении договора от истца не требуется совершения действий, предусмотренных ст. 376 ГК Украины, и не является обязательным предъявление требования о сносе самовольного строительства и/или признания за собственником (пользователем) земельного участка права собственности на недвижимое имущество, которое самовольно построено на нём, если это не нарушает права других лиц. Требование о расторжении соответствующего договора является надлежащим и эффективным способом защиты.

Ознакомиться с постановлением БП ВС от 7 мая 2025 года по делу №902/111/24 можно по ссылке.

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