Киев стал на 2 тысячи рекламных баннеров чище на 2 тысячи рекламных баннеров

В Киеве за май демонтировали почти 2 тысячи незаконных рекламных конструкций.

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В течение мая в столице демонтировали 1 996 рекламных вывесок и конструкций, которые были установлены с нарушением правил или не соответствовали дизайн-коду города. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В частности, работники КП «Киевреклама» демонтировали 886 конструкций самостоятельно, еще 1 110 - владельцы убрали добровольно после предписаний.

Больше всего объектов было убрано с фасадов зданий - 1 274 единицы. Также демонтировали 325 реклам с заборов, 255 штендеров, 88 наземных конструкций, 30 вывесок с крыш и 24 - с опор и транспорта.

«Больше всего убрано: 1 274 конструкции с фасадов зданий, 325 - с заборов, 255 штендеров, 88 наземных конструкций, 30 - с крыш, 24 - с опор и объектов транспорта. Каждый демонтаж - это шаг к благоустроенному и эстетичному Киеву. Мы системно работаем над тем, чтобы городское пространство было безопасным и комфортным для всех», - отметил директор КП «Киевреклама» Петр Старовойтов.

Всего с начала года в городе уже демонтировали 9 274 рекламные конструкции в рамках кампании по уменьшению визуального шума и сохранению архитектурной гармонии Киева.

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