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Київ став на 2 тисячі рекламних банерів чистішим

22:18, 5 червня 2025
У Києві за травень демонтували майже 2 тисячі незаконних рекламних конструкцій.
Київ став на 2 тисячі рекламних банерів чистішим
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Протягом травня у столиці демонтували 1 996 рекламних вивісок та конструкцій, що були встановлені з порушенням правил або не відповідали дизайн-коду міста. Про це повідомили в Київській міські державній адміністрації.

Зокрема, працівники КП «Київреклама» демонтували 886 конструкцій самостійно, ще 1 110 – власники прибрали добровільно після приписів.

Найбільше об’єктів було прибрано з фасадів будівель — 1 274 одиниці. Також демонтували 325 реклам із парканів, 255 штендерів, 88 наземних конструкцій, 30 вивісок із дахів і 24 — з опор і транспорту.

«Найбільше прибрано: 1 274 конструкції з фасадів будівель, 325 – із парканів, 255 штендерів, 88 наземних конструкцій, 30 – із дахів, 24 – з опор і об’єктів транспорту. Кожен демонтаж – це крок до впорядкованого та естетичного Києва. Ми системно працюємо над тим, щоб міський простір був безпечним і комфортним для всіх», — наголосив директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов.

Загалом від початку року в місті вже демонтували 9 274 рекламні конструкції в межах кампанії зі зменшення візуального шуму та збереження архітектурної гармонії Києва.

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Київ КМДА

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