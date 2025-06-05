Український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри

Чемпіон світу з боксу за весріями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри.

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37-річний український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це він повідомив у відеозверненні.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував австралійця Джорджа Камбососа.

"У житті будь-якого боксера настає момент, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав. Насамперед хотів би подякувати богу нашому Ісусу Христу за все, що він для мене зробив, і вів маленького марнославного хлопця своєю дорогою, яка показала, що визнання, історія і легендарність – це не самоціль буття. Вдячний за всі перемоги, поразки на рингу і в житті. Радий тому, що до кінця кар'єри прийшло розуміння того, куди має рухатися людина", – сказав Ломаченко.

Протягом кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016 роки), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018 роки) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020 роки), WBO (2018-2020 роки). Також боксер є дворазовим олімпійським чемпіоном (2008 та 2012 роки).

У його професійній кар'єрі – 21 бій, з яких 18 завершилися перемогами та 3 – поразками.

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