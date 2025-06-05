Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры.

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37-летний украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом он сообщил в видеообращении.

Отметим, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, когда нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа.

"В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. Прежде всего хотел бы поблагодарить бога нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал, и вел маленького тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность – все победитель, история и легендарность. поражения на ринге и в жизни Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание того, куда должен двигаться человек", – сказал Ломаченко.

В течение карьеры Ломаченко владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016 годы), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018 годы) и в легком весе по версиям WBA (2018-202018). Также боксер является двукратным олимпийским чемпионом (2008 и 2012).

В его профессиональной карьере – 21 бой, из которых 18 завершились победами и 3 – поражениями.

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