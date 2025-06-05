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Ярослав Юрчишин опроверг информацию о планируемой ликвидации возглавляемого им комитета по свободе слова, ранее распространенную ИМИ и «Детектором медиа»

15:28, 5 июня 2025
Изначально ОО «Институт массовой информации» и «Детектор медиа» со ссылкой на собственные источники и на Ярослава Юрчишина распространили информацию о ликвидации комитета по свободе слова, а затем сам Юрчишин опроверг эту информацию.
Ярослав Юрчишин опроверг информацию о планируемой ликвидации возглавляемого им комитета по свободе слова, ранее распространенную ИМИ и «Детектором медиа»
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Информация о ликвидации комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова не соответствует действительности. Об этом заявил во время брифинга в Верховной Раде 4 июня председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Сегодня даже председатель комитета, народный депутат Ярослав Юрчишин взял специальное слово, чтобы сказать, что это неправдивая информация», - сказал Стефанчук на брифинге.

Руслан Стефанчук заверил, что данный комитет никто не собирается сокращать. Он также отметил, что те, кто распространяют такую информацию, должны проверять ее из первоисточников.

Следует отметить, что первоисточником этой информации стали информационные ресурсы «Детектор медиа» и «Институт массовой информации», которые ссылались на информацию из своих источников и на того же главу Комитета ВР по свободе слова Ярослава Юрчишина.

Напомним, ранее Ярослав Юрчишин сообщил, что из-за остановки финансирования по программе Агентства США по международному развитию (USAID) «РАДА: следующее поколение» Верховной Раде будет сложнее проводить круглые столы. Общая стоимость этой программы, по данным Кабинета Министров, составляла 25 млн долларов США.

«Сокращение проектов сотрудничества повлияло на Верховную Раду. Могу говорить конкретно о нашем Комитете. Мы сотрудничали с программой USAID «РАДА: следующее поколение» в проведении круглых столов. Соответственно, теперь это нужно будет делать нашими внутренними силами», — отметил Юрчишин. Депутат назвал остановку финансирования USAID «вызовом», потому что для того, чтобы «провести хороший круглый стол, нужен ресурс, и не только временной».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины

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Ярослав Юрчишин опроверг информацию о планируемой ликвидации возглавляемого им комитета по свободе слова, ранее распространенную ИМИ и «Детектором медиа»

Изначально ОО «Институт массовой информации» и «Детектор медиа» со ссылкой на собственные источники и на Ярослава Юрчишина распространили информацию о ликвидации комитета по свободе слова, а затем сам Юрчишин опроверг эту информацию.

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