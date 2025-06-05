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Ярослав Юрчишин спростував інформацію, що очолюваний ним комітет зі свободи слова планують ліквідувати, раніше поширену ІМІ та Детектором медіа

15:28, 5 червня 2025
Спочатку ГО «Інститут масової інформації» та «Детектор медіа» з посиланням на власні джерела та на Ярослава Юрчишина поширили інформацію про ліквідацію комітету зі свободи слова, а потім сам Юрчишин спростував цю інформацію.
Ярослав Юрчишин спростував інформацію, що очолюваний ним комітет зі свободи слова планують ліквідувати, раніше поширену ІМІ та Детектором медіа
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Інформація щодо ліквідації комітету Верховної Ради з питань свободи слова не відповідає дійсності. Про це заявив під час брифінгу у Верховній Раді 4 червня голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

«Сьогодні навіть голова комітету, народний депутат Ярослав Юрчишин брав спеціальне слово, щоб сказати, що це неправдива інформація», - сказав Стефанчук на брифінгу.

Руслан Стефанчук завірив, що даний комітет ніхто не збирається скорочувати. Він також зазначив, що ті, хто розповсюджують таку інформацію, повинні її перевіряти з першоджерел.

Слід зазначити, що першоджерелом цієї інформації стали інформаційні ресурси «Детектор медіа» та Інститут масової інформації, які посилалися на інформацію зі своїх джерел та на того ж голову Комітету ВР зі свободи слова Ярослава Юрчишина.

Нагадаємо, раніше Ярослав Юрчишин повідомив, що через зупинку фінансування за програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: наступне покоління» Верховній Раді буде складніше проводити круглі столи. Загальна вартість цієї програми, за даними Кабінету Міністрів, складала 25 млн доларів США.

«Скорочення проектів співпраці вплинуло на Верховну Раду. Можу говорити конкретно про наш Комітет. Ми мали співпрацю з програмою USAID «РАДА: наступне покоління» у проведенні круглих столів. Відповідно, тепер це потрібно буде робити нашими внутрішніми силами», зазначив Юрчишин. Депутат назвав зупинку фінансування USAID «викликом», бо для того, щоб «провести хороший круглий стіл потрібен ресурс, і не лише часовий». 

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України

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