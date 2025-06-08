В Україні запустили військовий маркетплейс DOT-Chain Defence

Агенція оборонних закупівель представила маркетплейс DOT-Chain Defence для прямих поставок FPV-дронів військовим.

Фото: Rail.insider

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Агенція оборонних закупівель (АОЗ) запустила маркетплейс DOT-Chain Defence, який забезпечить прямий доступ військових до кодифікованих FPV-дронів від виробників. Про це повідомив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

«Формат маркетплейсу дозволить усім виробникам кодифікованої продукції пропонувати її за допомогою прозорих ринкових інструментів — адже в DOT-Chain Defence саме військові обиратимуть необхідні їм дрони. Окрім того, у системі передбачено функцію попереднього замовлення, завдяки якій компанії чітко розумітимуть обсяг попиту на свою продукцію», — зазначив Жумаділов.

У 2025 році на закупівлю безпілотників у держбюджеті закладено понад 128 млрд грн, частина з яких піде на контракти через DOT-Chain Defence. Ціни на дрони фіксуватимуться на певний період, а обсяги замовлень визначатимуть військові на основі своїх потреб.

На першому етапі до платформи можуть долучитися лише верифіковані виробники FPV-дронів. Компанії, які ще не пройшли верифікацію, можуть подати заявку через розділ «Постачальникам» на сайті АОЗ. Верифіковані постачальники отримуватимуть запити на комерційні пропозиції, де необхідно вказати детальні характеристики дронів, зокрема:

тип і найменування безпілотника, фото;

розмір рами;

електродвигун, пропелери, батарею;

приймач управління, частоти камери;

відеопередавач, антену радіопередавача;

висоту застосування, радіус дії тощо.

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