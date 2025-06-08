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В Украине запустили военный маркетплейс DOT-Chain Defence

22:00, 8 июня 2025
Агентство оборонных закупок представило маркетплейс DOT-Chain Defence для прямых поставок FPV-дронов военным.
В Украине запустили военный маркетплейс DOT-Chain Defence
Фото: Rail.insider
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Агентство оборонных закупок (АОЗ) запустило маркетплейс DOT-Chain Defence, который обеспечит прямой доступ военных к кодифицированным FPV-дронам от производителей. Об этом сообщил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

«Формат маркетплейса позволит всем производителям кодифицированной продукции предлагать ее с помощью прозрачных рыночных инструментов - ведь в DOT-Chain Defence именно военные будут выбирать необходимые им дроны. Кроме того, в системе предусмотрена функция предварительного заказа, благодаря которой компании будут четко понимать объем спроса на свою продукцию», - отметил Жумадилов.

В 2025 году на закупку беспилотников в госбюджете заложено более 128 млрд грн, часть из которых пойдет на контракты через DOT-Chain Defence. Цены на дроны будут фиксироваться на определенный период, а объемы заказов будут определять военные на основе своих потребностей.

На первом этапе к платформе могут присоединиться только верифицированные производители FPV-дронов. Компании, которые еще не прошли верификацию, могут подать заявку через раздел «Поставщикам» на сайте АОЗ. Верифицированные поставщики будут получать запросы на коммерческие предложения, где необходимо указать подробные характеристики дронов, в частности:

- тип и наименование беспилотника, фото;

- размер рамы;

- электродвигатель, пропеллеры, батарею;

- приемник управления, частоты камеры;

- видеопередатчик, антенну радиопередатчика;

- высоту применения, радиус действия и тому подобное.

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военные оборона Минобороны

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