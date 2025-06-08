В Виннице осужден водитель-беглец с места смертельного наезда на ребенка

Виновник аварии, из-за которой погиб 5-летний мальчик, получил срок.

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Винницкий городской суд поддержал аргументы ювенального прокурора и признал 40-летнего винничанина виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти 5-летнего мальчика, а также в оставлении потерпевшего без помощи, что стало роковым. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла 7 июля 2024 около полуночи, когда пьяный водитель наехал на ребенка, который с родителями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Пирогова в Виннице, после чего скрылся с места происшествия, а мальчик скончался в больнице от полученных травм.

Суд назначил виновному 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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