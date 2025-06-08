У Вінниці засуджено водія-втікача з місця смертельного наїзду на дитину

Винуватець аварії, через яку загинув 5-річний хлопчик, отримав строк.

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Вінницький міський суд підтримав аргументи ювенального прокурора і визнав 40-річного вінничанина винним у порушенні правил дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті 5-річного хлопчика, а також у залишенні потерпілого без допомоги, що стало фатальним. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Трагедія сталася 7 липня 2024 року близько півночі, коли п’яний водій наїхав на дитину, яка з батьками переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу на вулиці Пирогова у Вінниці, після чого втік із місця події, а хлопчик помер у лікарні від отриманих травм.

Суд призначив винуватому 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Вирок ще не набув законної сили.

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