У Києві 14-річний хлопчик впав з висоти під час проходження канатного атракціону

Підліток отримав численні травми й потрапив до лікарні, поліція розпочала кримінальне провадження.

Ілюстративне фото, джерело - moemisto.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє столична поліція.

Інцидент стався 8 червня близько 14:40 у Дніпровському районі.

За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра.

Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України - порушення вимог законодавства по охороні праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.