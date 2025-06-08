У Києві 14-річний хлопчик впав з висоти під час проходження канатного атракціону

У Києві 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє столична поліція.
Інцидент стався 8 червня близько 14:40 у Дніпровському районі.
За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра.
Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України - порушення вимог законодавства по охороні праці.
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