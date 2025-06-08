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Джареда Лето дев’ять жінок звинуватили в домаганнях — серед них є неповнолітні

15:25, 8 червня 2025
Кілька жінок публічно заявили про неналежну поведінку Джареда Лето.
Джареда Лето дев’ять жінок звинуватили в домаганнях — серед них є неповнолітні
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Відомого американського актора та лідера гурту "30 Seconds to Mars" Джареда Лето кілька жінок звинуватили у домаганнях. Як пише видання Air Mail, дев'ятеро жінок поскаржилися на зірку. 

Однією з перших була діджейка та музична продюсерка Еллі Тейлз. Вона розповіла, що музикант нав'язує себе. Зокрема, за лаштунками він нібито напав на неї та при цьому поводився жахливо та неприйнятно.

Інша жінка, яка побажала залишитися анонімною, перетнулася з артистом у кав'ярні, коли їй було 16. Вона сказала, що Джаред Лето нібито схопив її за руку, коли вона йшла до вбиральні. Вони розговорилися, і актор взяв номер телефону в дівчини.

Пізніше він нібито зателефонував посеред ночі. Жінка пригадує, що Лето запрошував її на вечірку, при цьому його голос був дивним. Вона тоді відмовилася від пропозиції. Утім, за її словами, музикант продовжував їй телефонувати посеред ночі протягом наступних трьох тижнів. Їхні розмови мали інтимний підтекст, каже жінка. 

Модель Лора Ла Рю розповіла про схожий інцидент. Вони познайомилися на благодійному заході, коли їй було 16 років, і Лето взяв у неї номер телефону. Вони почали листуватися, і врешті музикант запросив її до музичної студії, куди вона приїхала. За її словами, музикант нав'язливо фліртував з нею. 

Жінка продовжувала спілкування з Джаредом Лето. Вона пригадала, як одного разу він вийшов з кімнати абсолютно голим. На той момент їй було 17.

Інша жінка розповіла, що почала листуватися з актором у 16 років. Вона нібито приїжджала до нього додому, і ці візити бували незручними. Джаред Лето нібито неналежно поводився і ставив дивні інтимні запитання.

Окрім того, зазначається, що артист проводив доволі нестандартні вечірки у власному домі. Гостей начебто заохочували купатися голяка.

Джаред Лето наразі не коментує звинувачення. 

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