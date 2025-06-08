Форма є – правди нема: Харківський ТЦК спростував новий російський фейк

Росія запустила фейкове відео з «вибаченнями» нібито працівника ТЦК Харківської області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російська пропаганда поширила черговий фейк — відео, на якому людина у військовій формі нібито вибачається за дії командування Харківського ТЦК та СП і звинувачує його у «незаконних наказах». Про це повідомили в Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За офіційною заявою, особа на відео не має жодного стосунку до ТЦК Харківської області. Відео є частиною російської інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«Офіційно повідомляємо - це фейк. Джерело - російські пропагандистські ресурси, які намагаються розігнати чергову брехню в рамках своєї інформаційно-психологічної операції з метою дискредитації системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Людина, яка зображена на відео, не має відношення до жодного ТЦК та СП Харківської області.», — зазначили в ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.