Ілон Маск та глава Мінфіну США Скотт Бессент побилися у Білому домі – Washington Post

Маск вдарив урядовця під час сварки про скорочення бюджетних витрат на $1 трлн.

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Ілон Маск, найбагатша людина світу, і міністр фінансів США Скотт Бессент влаштували фізичну сутичку в Білому домі під час суперечки про невиконані бюджетні обіцянки. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на радника президента Стівена Беннона.

Інцидент стався у квітні після зустрічі в Овальному кабінеті, де обговорювали призначення голови Внутрішньої служби доходів. Маск і Бессент розійшлися в поглядах щодо кандидатури, і президент Дональд Трамп підтримав Бессента. Суперечка продовжилася в коридорі, де Бессент звинуватив Маска в невиконанні обіцянки скоротити бюджетні витрати на $1 трлн, назвавши його «шахраєм». У відповідь Маск ударив Бессента в груди «як гравець регбі», після чого той відповів ударом. Охорона розняла чоловіків, а Маска вивели із Західного крила. «Це занадто», – прокоментував подію Трамп, за словами Беннона.

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