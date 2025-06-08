Илон Маск и глава Минфина США Скотт Бессент подрались в Белом доме – Washington Post

Маск ударил чиновника во время ссоры о сокращении бюджетных расходов на $1 трлн.

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Илон Маск, самый богатый человек мира, и министр финансов США Скотт Бессент устроили физическую схватку в Белом доме во время спора о невыполненных бюджетных обещаниях. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на советника президента Стивена Бэннона.

Инцидент произошел в апреле после встречи в Овальном кабинете, где обсуждали назначение главы Внутренней службы доходов. Маск и Бессент разошлись во взглядах относительно кандидатуры, и президент Дональд Трамп поддержал Бессента. Спор продолжился в коридоре, где Бессент обвинил Маска в невыполнении обещания сократить бюджетные расходы на $1 трлн, назвав его «мошенником». В ответ Маск ударил Бессента в грудь «как игрок регби», после чего тот ответил ударом в ответ. Охрана разняла мужчин, а Маска вывели из Западного крыла. «Это слишком», - прокомментировал произошедшее Трамп, по словам Бэннона.

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