В ГНС разъяснили, какие лица считаются ветеранами войны, с целью освобождения от уплаты туристического сбора

Плательщиками туристического сбора не могут быть лица, являющиеся ветеранами войны.

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Налоговая служба в Одесской области объясняет, какие лица считаются ветеранами войны с целью освобождения от уплаты туристического сбора.

Указывается, что подпунктом «г» п.п. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Налогового кодекса № 2755-VI с изменениями и дополнениями определено, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица, которые являются ветеранами войны.

Правовой статус ветеранов войны определён Законом Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 3551).

Согласно разделу III Закона № 3551 ветеранам войны предоставляются льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Согласно статье 4 Закона № 3551 ветеранами войны являются лица, которые принимали участие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств. К ветеранам войны относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны.

Статьёй 18 Закона № 3551 предусмотрено, что ветеранам войны вручаются удостоверения и нагрудные знаки. Порядок изготовления и выдачи удостоверений и знаков устанавливается Кабинетом Министров Украины и международными договорами, в которых участвует Украина.

В соответствии со статьёй 18 Закона № 3551 постановлением Кабинета Министров от 12 мая 1994 года № 302 «О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны» с изменениями и дополнениями (далее – Постановление № 302) утверждены:

Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранам войны (далее – Положение);

описание нагрудных знаков ветеранов войны (приложение № 1 к Постановлению № 302);

образцы удостоверений и нагрудных знаков, выдаваемых ветеранам войны (приложения № 2 и 3 к Постановлению № 302);

бланк-вкладыш к удостоверению участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны II – III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более (приложение № 5 к Постановлению № 302).

Удостоверение является документом, подтверждающим статус ветеранов войны и других лиц, на которых распространяется действие Закона № 3551, на основании которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации.