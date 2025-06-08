Практика судов
  1. В Украине

В ГНС разъяснили, какие лица считаются ветеранами войны, с целью освобождения от уплаты туристического сбора

17:17, 8 июня 2025
Плательщиками туристического сбора не могут быть лица, являющиеся ветеранами войны.
В ГНС разъяснили, какие лица считаются ветеранами войны, с целью освобождения от уплаты туристического сбора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Одесской области объясняет, какие лица считаются ветеранами войны с целью освобождения от уплаты туристического сбора.

Указывается, что подпунктом «г» п.п. 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 Налогового кодекса № 2755-VI с изменениями и дополнениями определено, что плательщиками туристического сбора не могут быть лица, которые являются ветеранами войны.

Правовой статус ветеранов войны определён Законом Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 3551).

Согласно разделу III Закона № 3551 ветеранам войны предоставляются льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Согласно статье 4 Закона № 3551 ветеранами войны являются лица, которые принимали участие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств. К ветеранам войны относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны.

Статьёй 18 Закона № 3551 предусмотрено, что ветеранам войны вручаются удостоверения и нагрудные знаки. Порядок изготовления и выдачи удостоверений и знаков устанавливается Кабинетом Министров Украины и международными договорами, в которых участвует Украина.

В соответствии со статьёй 18 Закона № 3551 постановлением Кабинета Министров от 12 мая 1994 года № 302 «О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны» с изменениями и дополнениями (далее – Постановление № 302) утверждены:

Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранам войны (далее – Положение);

описание нагрудных знаков ветеранов войны (приложение № 1 к Постановлению № 302);

образцы удостоверений и нагрудных знаков, выдаваемых ветеранам войны (приложения № 2 и 3 к Постановлению № 302);

бланк-вкладыш к удостоверению участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны II – III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более (приложение № 5 к Постановлению № 302).

Удостоверение является документом, подтверждающим статус ветеранов войны и других лиц, на которых распространяется действие Закона № 3551, на основании которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инструкторам-преподавателям высших военно-учебных заведений предлагают установить дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен

В Раде зарегистрирован законопроект о дополнительном вознаграждении до 30 тысяч гривен для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений.

Президент подписал изменения в процедуру приватизации переданных в аренду объектов государственной и коммунальной собственности

Арендатор, который осуществил неотделимые улучшения, сможет либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные улучшения от нового собственника имущества.

Верховная Рада повторно рассмотрит законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет еще раз рассмотрел законопроект о цифровизации исполнительного производства и рекомендовал принять его в целом.

В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Умышленный обход санкций будет наказываться лишением свободы до 10 лет — парламент одобрил законопроект Президента

Верховная Рада приняла за основу законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за нарушение или умышленный обход санкций, при этом обходом будет считаться совершение действий по маскировке активов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду