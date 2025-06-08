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В Житомирской области молодой человек незаконно нарубил деревьев почти на 600 тысяч гривен

16:59, 8 июня 2025
Мужчина незаконно нарубил деревья пород ольха и береза, нанеся большой ущерб.
В Житомирской области молодой человек незаконно нарубил деревьев почти на 600 тысяч гривен
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В Житомирской области направлен в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины, незаконно нарубившего деревьев почти на 600 тысяч. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина в 2023 году на территории Пулинского общества совершил незаконную порубку деревьев пород ольха и береза. Ущерб нанесен на 586 тыс. 851 грн.

Отмечается, что в Пулинский районный суд прокурором подано исковое заявление в интересах Пулинского поселкового совета и Государственной экологической инспекции Полесского округа к подозреваемому о взыскании ущерба, причиненного незаконной порубкой леса.

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