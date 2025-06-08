В Польше 19-летний парень собрал трицикл из тележки и влетел на штраф

В Сопоте юноша нарушил ПДД на самодельном «болиде».

Фото: Pomorska Policja

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Полиция Поморского воеводства сообщила о курьезном инциденте вблизи Гданьска - в городе Сопот правоохранители остановили 19-летнего парня, который двигался по тротуару и велодорожке на самодельном трицикле.

Как выяснила полиция, юноша собственноручно собрал трехколесное транспортное средство из магазинной тележки и различных подручных материалов. К конструкции он также добавил двигатель, что фактически сделало транспорт механическим.

Полицейские быстро обнаружили еще одну серьезную проблему - юноша имел действующий судебный запрет на управление любыми механическими транспортными средствами.

За грубые нарушения правил дорожного движения парню выписали два штрафа: по 1500 злотых каждый - за движение механическим транспортом по тротуару и за управление незарегистрированным средством, которое не проходило никакой технической проверки. Кроме этого, его могут привлечь к ответственности за нарушение судебного запрета на вождение.

Фото: Pomorska Policja

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