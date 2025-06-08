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Над Украиной взойдет Клубничное полнолуние — что это за явление и когда его можно увидеть

16:40, 8 июня 2025
Вечером 10 июня украинцы смогут наблюдать редкое июньское полнолуние, которое будет казаться особенно большим и ярким из-за близости к горизонту.
Над Украиной взойдет Клубничное полнолуние — что это за явление и когда его можно увидеть
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В ночном небе над Украиной 10 июня появится редкое и особенно красивое зрелище — Клубничное полнолуние.

В этом году полнолуние станет самым «южным» за многие годы: в Северном полушарии оно будет наблюдаться слабо, а в Южном — особенно хорошо.

Это будет шестое полнолуние 2025 года, сообщает Space.

Что такое «клубничная» Луна и почему она не розовая?

В последние годы за июньским полнолунием прочно закрепилось название Клубничной Луны. Оно пришло из Северной Америки, а точнее — из публикаций журнала Old Farmer's Almanac. Именно в этом издании ещё в 30-х годах XX века были опубликованы «народные» названия для каждого полнолуния.

Июньская полная Луна ассоциировалась с сезоном сбора клубники. В разных культурах её также называли «цветущей», «зелёной кукурузной» или даже «Луной вылупления».

На небе спутник не будет розовым — скорее наоборот: при восходе над горизонтом его диск приобретёт желтовато-оранжевый оттенок. Это явление связано с атмосферным рассеиванием света, которое меняет восприятие цвета при низком положении Луны.

Почему она кажется больше обычного?

Это так называемая иллюзия Луны: когда полная Луна находится низко над горизонтом, наш мозг воспринимает её визуально больше, чем она есть на самом деле. В этом году июньское полнолуние будет особенно заметным — оно пройдёт по самой низкой траектории на небе за последние десять лет. Причина — близость к летнему солнцестоянию.

Астрономы отмечают, что этот эффект усиливается под действием гравитации Солнца, которое влияет на наклон орбиты Луны.

Когда наблюдать?

Фаза полнолуния наступит 11 июня в 9:44 по киевскому времени, однако лучше всего любоваться Луной вечером 10 июня и ночью — именно тогда Клубничная Луна будет самой яркой и зрелищной.

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