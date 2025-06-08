Украинцам объяснили, на каких основаниях налоговая служба может посылать запрос о предоставлении информации

Письменный запрос о предоставлении информации направляется налогоплательщику или другому субъекту информационных отношений при наличии нескольких оснований.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Одесской области объясняет, на каких основаниях налоговая служба может направлять запрос о предоставлении информации.

Указывается, что подпунктом 73.3.1 пункта 73.3 статьи 73 НКУ предусмотрено, что письменный запрос о предоставлении информации направляется налогоплательщику или другому субъекту информационных отношений при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) по результатам анализа налоговой информации, полученной в установленном законом порядке, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком налогового, валютного законодательства, законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, с обязательным указанием таких фактов в запросе;

2)для определения соответствия условий контролируемой операции принципу «вытянутой руки» при осуществлении налогового контроля за трансфертным ценообразованием в соответствии со статьёй 39 НКУ и/или для определения уровня обычных цен в случаях, определённых НКУ;

3)выявлена недостоверность данных, содержащихся в налоговой декларации, поданной налогоплательщиком;

4) в отношении налогоплательщика подана жалоба о непредоставлении таким налогоплательщиком:

налоговой накладной покупателю или о допущении продавцом товаров/услуг ошибок при указании обязательных реквизитов налоговой накладной, предусмотренных пунктом 201.1 статьи 201 НКУ, и/или нарушении продавцом/покупателем предельных сроков регистрации в Едином реестре налоговых накладных налоговой накладной и/или расчёта корректировки;

акцизной накладной покупателю или о нарушении порядка заполнения и/или порядка регистрации акцизной накладной

5) в случае проведения встречной сверки;

6) выявлена ошибка или недостоверность данных, содержащихся в отчёте о подотчётных счетах, поданном финансовым агентом, или в соответствии с Общим стандартом отчётности CRS финансовым агентом подан отчёт о подотчётных счетах со сведениями о незадокументированных счетах, или выявлено предоставление владельцем счёта недостоверной информации финансовому агенту;

7) получено сообщение от компетентного органа иностранной юрисдикции, с которой Украиной заключён международный договор, содержащий положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой, или заключён на его основании межведомственный договор, об обнаружении таким органом ошибки, неполных или недостоверных данных, предоставленных финансовым агентом относительно подотчётного счёта лица, являющегося резидентом соответствующей иностранной юрисдикции, или о другом нарушении либо невыполнении финансовым агентом обязательств, предусмотренных Соглашением FATCA или Общим стандартом отчётности CRS, в том числе об участии финансового агента или его клиента в сделках или операциях, предусмотренных пунктом 39 прим. 3.6 статьи 39 прим. 3 НКУ;

8) получен запрос о предоставлении информации от компетентного органа иностранного государства на основании международного договора, содержащего положения об обмене информацией для налоговых целей, и информация, которая запрашивается, отсутствует в распоряжении контролирующего органа;

9) в других случаях, определённых НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.