Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области мужчина до смерти избил знакомого табуретом — как его наказали

18:29, 8 июня 2025
Во время конфликта мужчина избил оппонента деревянным табуретом, нанеся ему многочисленные удары.
В Хмельницкой области мужчина до смерти избил знакомого табуретом — как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области 40-летний местный житель признан виновным в умышленном убийстве и причинении легких телесных повреждений, сообщает областная прокуратура.

Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Событие произошло в октябре прошлого года в Шепетовке.

Во время застолья осужденный начал ссору с потерпевшим. Во время спора он избил мужчину деревянным табуретом, нанеся ему многочисленные ушибы, от которых тот скончался на месте.

Еще одного знакомого, пытавшегося вступиться за потерпевшего, осужденный тоже избил – получил легкие телесные повреждения.

До вступления приговора в суд законной силы осужденный будет находиться под стражей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В КГГА и областных госадминистрациях предлагается ввести заместителей по вопросам обороны — законопроект о нацсопротивлении

Заместителя главы КГГА по вопросам обороны предлагается назначать по представлению Министра обороны и по согласованию с Президентом и Кабмином.

Инструкторам-преподавателям высших военно-учебных заведений предлагают установить дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен

В Раде зарегистрирован законопроект о дополнительном вознаграждении до 30 тысяч гривен для инструкторско-преподавательского состава высших военно-учебных заведений.

Президент подписал изменения в процедуру приватизации переданных в аренду объектов государственной и коммунальной собственности

Арендатор, который осуществил неотделимые улучшения, сможет либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные улучшения от нового собственника имущества.

Верховная Рада повторно рассмотрит законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет еще раз рассмотрел законопроект о цифровизации исполнительного производства и рекомендовал принять его в целом.

В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду