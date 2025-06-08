В Хмельницкой области мужчина до смерти избил знакомого табуретом — как его наказали

Во время конфликта мужчина избил оппонента деревянным табуретом, нанеся ему многочисленные удары.

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В Хмельницкой области 40-летний местный житель признан виновным в умышленном убийстве и причинении легких телесных повреждений, сообщает областная прокуратура.

Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Событие произошло в октябре прошлого года в Шепетовке.

Во время застолья осужденный начал ссору с потерпевшим. Во время спора он избил мужчину деревянным табуретом, нанеся ему многочисленные ушибы, от которых тот скончался на месте.

Еще одного знакомого, пытавшегося вступиться за потерпевшего, осужденный тоже избил – получил легкие телесные повреждения.

До вступления приговора в суд законной силы осужденный будет находиться под стражей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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