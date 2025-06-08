На Хмельниччині чоловік до смерті побив знайомого табуретом — як його покарали

Під час конфлікту чоловік побив опонента дерев’яним табуретом, нанісши йому численні удари.

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На Хмельниччині 40-річного місцевого мешканця визнано винним в умисному вбивстві та спричиненні легких тілесних ушкоджень, повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Подія сталася в жовтні минулого року в Шепетівці.

Під час застілля засуджений розпочав сварку із потерпілим. Під час суперечки він побив чоловіка дерев’яним табуретом, нанісши йому численні удари, від яких той помер на місці.

Ще одного знайомого, який намагався заступитися за потерпілого, засуджений теж побив – він отримав легкі тілесні ушкодження.

До набрання вироком суду законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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