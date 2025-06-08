Налоговая напомнила, какие сроки выдачи наличных средств под отчет

В зависимости от цели расходов наличные деньги под отчет можно выдавать на срок от двух до тридцати рабочих дней, при условии отчетности за предыдущие суммы.

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Главное управление Государственной налоговой службы в Ровенской области предоставило разъяснение относительно сроков выдачи наличных средств под отчет.

Согласно п. 19 разд. ІІ Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 с изменениями и дополнениями, наличные средства под отчет или на командировку выдаются субъектами хозяйствования подотчетным лицам в соответствии с законодательством Украины.

Наличные выдаются под отчет:

1) на закупку сельскохозяйственной продукции и заготовку вторичного сырья — на срок не более 10 рабочих дней;

2) на закупку лома черных и цветных металлов — на срок не более 30 рабочих дней со дня выдачи наличных под отчет;

3) на все прочие производственные (хозяйственные) нужды — на срок не более двух рабочих дней, включая день получения наличных под отчет.

Подотчетное лицо имеет право продлить срок использования выданных под отчет средств, если наличные одновременно выданы как на командировку, так и для решения в этой командировке производственных (хозяйственных) вопросов (в том числе для закупки сельскохозяйственной продукции у населения и заготовки вторичного сырья, включая лом черных и цветных металлов). Срок использования таких наличных продлевается до завершения срока командировки.

Выдача подотчетному лицу наличных средств под отчет осуществляется при условии отчётности по ранее полученным под отчет суммам в установленном порядке.

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