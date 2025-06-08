Как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение: инструкция

Если пенсионное удостоверение утрачено, пенсионер может получить новый документ, обратившись в сервисный центр ПФУ или онлайн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд в Луганской области рассказывает, как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение.

В случае утраты пенсионного удостоверения пенсионер может получить новый документ, обратившись в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда или онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ либо с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

I. При обращении в сервисный центр пенсионеру необходимо предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера (при наличии) и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, к которому следует приложить цветную фотографию размером 3х2,5 см.

II. Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, нужно зайти в раздел «По пенсионному обеспечению» и выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».

В то же время в 2024 году Пенсионный фонд запустил сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать электронное пенсионное удостоверение (без бумажного аналога) для его отображения в мобильном приложении «Дія». Подробнее о его формировании — на веб-портале Фонда по ссылке.

III. При подаче заявления через мобильное приложение «Пенсионный фонд» необходимо выбрать вкладку «В ПФУ»: раздел «Коммуникации в ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы ПФУ необходимо подготовить отсканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (выполненной черными чернилами) и фотографию. Скан-копии должны быть цветными, четкими, сохранёнными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пенсионное удостоверение (после изготовления) будет выдано человеку в том сервисном центре Пенсионного фонда, который он указал в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.