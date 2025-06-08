Защитить свое право на недвижимость можно без обращения в суд — что нужно знать

Граждане могут оспорить действия или бездействие госрегистраторов через Министерство юстиции и восстановить нарушенное право без обращения в суд.

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Западное межрегиональное управление Министерства юстиции обращает внимание на право на обжалование в сфере государственной регистрации.

Так, к полномочиям территориальных органов Министерства юстиции Украины отнесено рассмотрение жалоб, в частности:

в сфере государственной регистрации прав — на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации (кроме решений о государственной регистрации прав);

в сфере государственной регистрации — на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации (кроме жалоб на регистрационные действия, проведённые государственным регистратором).

Порядок обжалования решений, действий или бездействия в сфере государственной регистрации / государственной регистрации прав урегулирован ст. 34 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и статьёй 37 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Так, гражданин воспользовался правом на обжалование и обратился с жалобой на решение государственного регистратора об отказе в проведении регистрационных действий по государственной регистрации права собственности на жилой дом.

По результатам рассмотрения жалобы, в связи с установлением нарушений законодательства в сфере государственной регистрации прав, Западное межрегиональное управление Министерства юстиции приняло решение об удовлетворении жалобы и обязало государственного регистратора устранить допущенные нарушения.

Таким образом, по результатам повторного рассмотрения документов, поданных гражданином для государственной регистрации прав, государственный регистратор принял соответствующее решение о государственной регистрации права собственности на жилой дом.

Следовательно, гражданин, воспользовавшись процедурой обжалования, смог успешно реализовать свои права без обращения в суд.

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