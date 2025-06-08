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Захистити своє право на нерухомість можна без звернення до суду — що слід знати

14:49, 8 червня 2025
Громадяни можуть оскаржити дії або бездіяльність держреєстраторів через Міністерство юстиції та відновити порушене право без звернення до суду.
Захистити своє право на нерухомість можна без звернення до суду — що слід знати
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Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції звертає увагу на право на оскарження у сфері державної реєстрації.

Так, до повноважень територіальних органів Міністерства юстиції України віднесено розгляд скарг, зокрема:

  • у сфері державної реєстрації прав - на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім рішень про державну реєстрацію прав);
  • у сфері державної реєстрації - на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім скарг на проведені державним реєстратором реєстраційні дії).

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації/державної реєстрації прав врегульовано ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Так, громадянин скористався правом оскарження та звернувся до зі скаргою на рішення державного реєстратора про відмову в проведенні реєстраційних дій щодо державної реєстрації права власності на житловий будинок.

За результатами розгляду скарги, у зв’язку із встановленням порушень законодавства у сфері державної реєстрації прав, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції прийняло рішення про задоволення скарги та зобов’язання державного реєстратора усунути допущені порушення.

Таким чином, за результатом повторного розгляду документів, поданих громадянином для державної реєстрації прав, державний реєстратор прийняв відповідне рішення про державну реєстрацію права власності на житловий будинок.

Отже, громадянин, скориставшись процедурою оскарження, зміг успішно реалізувати свої права без звернення до суду.

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