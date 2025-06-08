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Німецький експеримент із заселення: 14 днів життя безкоштовно – а далі вирішуйте самі

14:31, 8 червня 2025
Німецьке місто пропонує безкоштовне проживання, щоб залучити нових мешканців.
Німецький експеримент із заселення: 14 днів життя безкоштовно – а далі вирішуйте самі
Фото: Agoda.com
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Місто Айзенхюттенштадт у Німеччині запускає незвичну ініціативу для збільшення населення — кваліфікованим працівникам та самозайнятим особам пропонують безкоштовне проживання протягом двох тижнів. Про це повідомляє New York Post.

Айзенхюттенштадт розташований приблизно за 95 км від Берліна та має населення близько 24 тисяч осіб. Місцева влада сподівається, що проєкт під назвою «Плануйте зараз» зацікавить потенційних нових мешканців, які шукають спокійніше життя за межами мегаполісів.

Програма передбачає безкоштовне проживання в повністю мебльованих апартаментах із 6 по 20 вересня. Подати заявки на участь у проєкті можна до початку липня. Як повідомляє CNN Travel, відібраним учасникам організують екскурсії містом і заходи, щоб вони могли краще ознайомитися з життям у громаді.

Айзенхюттенштадт має цікаву історію: місто було засноване у 1950 році під назвою Сталінштадт і стало першим повністю спланованим містом у соціалістичній Східній Німеччині. Воно виросло навколо сталеливарного заводу, а після падіння Берлінського муру у 1989 році отримало свою сучасну назву, що буквально перекладається як «Місто сталеливарних заводів».

Ініціатива є частиною ширших зусиль місцевої влади з оновлення міста та залучення нової робочої сили.

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Німеччина

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