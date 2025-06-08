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П’яний, без прав і в комендантську годину — водій на Тернопільщині хотів «домовитися» з поліцією за 4000 гривень

14:13, 8 червня 2025
Чоловік, який уже був позбавлений права керування за п’яне водіння, знову сів за кермо і спробував дати хабар, аби уникнути відповідальності.
П’яний, без прав і в комендантську годину — водій на Тернопільщині хотів «домовитися» з поліцією за 4000 гривень
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На Тернопільщині нетверезий водій, позбавлений права керування, намагався відкупитися від поліцейських. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, у селі Петриків правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив встановлені обмеження комендантської години.

Так, під час спілкування з 42-річним жителем обласного центру поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Крім того, з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами за аналогічне порушення – керування в стані сп’яніння. Попри це, він знову сів за кермо.

Аби уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності, порушник запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в розмірі 4000 гривень. Інспектори відмовилися від хабаря та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України. Крім цього, щодо фігуранта правоохоронці склали відповідні адміністративні матеріали.

За вчинене йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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