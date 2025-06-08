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Німеччина збільшує кількість бункерів удвічі, щоб протистояти можливій загрозі з Росії

13:55, 8 червня 2025
Німеччина посилює цивільний захист і збільшує кількість укриттів.
Німеччина збільшує кількість бункерів удвічі, щоб протистояти можливій загрозі з Росії
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Німеччина розробляє стратегію швидкого розширення мережі бомбосховищ і захисних укриттів на випадок можливої загрози з боку Росії протягом найближчих чотирьох років. Про це заявив глава Федерального відомства цивільного захисту та допомоги при надзвичайних ситуаціях (BBK) Ральф Тіслер, пише The Guardian.

За його словами, найбільша економіка Європи повинна усвідомити реальність потенційного конфлікту, адже наразі Німеччина не має достатньої підготовки до подібного сценарію. «Довгий час в країні вважали, що війна — це малоймовірний розвиток подій. Але ситуація змінилася, і зараз ми стурбовані ризиком великої агресії в Європі», — зазначив Тіслер.

Оскільки будівництво нових бомбосховищ — тривалий і дорогий процес, у BBK планують переобладнати на укриття існуючі об’єкти: тунелі, станції метро, підземні паркінги та підвали громадських будівель. Мета — швидко створити місця для захисту близько одного мільйона людей. Комплексний план агентство представить цього літа.

Наразі в Німеччині діє близько 580 бункерів, які можуть вмістити приблизно 480 тисяч осіб — це лише близько 0,5% населення країни. Для порівняння, у Фінляндії існує понад 50 тисяч укриттів, здатних прихистити 85% населення.

Окрім цього, Тіслер наголосив на потребі оновлення інформаційних систем: покращення мобільних додатків, встановлення нових дорожніх знаків та модернізація сирен оповіщення.

За підрахунками відомства, на зміцнення цивільної оборони протягом найближчих чотирьох років знадобиться не менше 10 мільярдів євро, а протягом наступного десятиліття — щонайменше 30 мільярдів. Тіслер закликав уряд канцлера Фрідріха Мерца виділити необхідне фінансування. Влада підтримує ці плани, однак офіційні кошти поки не затверджені.

Очікується, що фінансування надходитиме з коштів, звільнених після призупинення в березні парламентом німецького «боргового гальма». Це дозволить спрямувати значні ресурси на військові потреби, життєво важливу інфраструктуру та посилення цивільного захисту.

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Німеччина росія укриття

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