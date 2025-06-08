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У Комітеті з нацбезпеки готують обов’язкову ідентифікацію всіх мобільних абонентів

12:34, 8 червня 2025
Держава планує зобов’язати всіх користувачів мобільного зв’язку пройти ідентифікацію, аби закрити вразливість, яку ворог використовує для навігації дронів.
У Комітеті з нацбезпеки готують обов’язкову ідентифікацію всіх мобільних абонентів
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В Україні планують впровадити обов’язкову ідентифікацію всіх — як нових, так і чинних — користувачів мобільного зв’язку. Причина — зростаюча загроза від ворожих безпілотників, які використовують інфраструктуру українських операторів та анонімні SIM-картки. Це обговорили на засіданні підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки готував окрему нараду щодо використання «шахедами» SIM-карт українських операторів зв’язку. Проблема не нова, але загострилася з огляду на системне використання цієї вразливості з боку РФ. Перша нарада на цю тему відбулась 10 липня 2024 року.

«Намічені певні практичні кроки по підготовці вирішення проблеми застосування БПЛА рашистів через інфраструктуру мобільних операторів», — йдеться у повідомлені Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Учасники обговорення, серед яких були не лише нардепи, а й представники Сил оборони, розвідки та мобільних операторів, також розглядали можливість тимчасового вимкнення мобільного зв’язку в районах, куди залітають ворожі дрони, зокрема — під час повітряних тривог.

Втім, деталі поки залишаються закритими через чутливість теми. У Комітеті запевнили — робота триває.

Голова підкомітету з безпеки в кіберпросторі Олександр Федієнко зазначив, що понад 80% користувачів мобільного зв’язку — це абоненти без офіційної ідентифікації. Це створює серйозну загрозу не лише з точки зору нацбезпеки, а й для фінансової безпеки громадян.

«Для банків номер абонента — це ідентифікований громадянин України. Для шахрая — це «нічийний» номер», — пояснив Федієнко.

За його словами, йдеться про десятки мільйонів українців, які можуть стати жертвами атак з викраденням грошей або персональних даних.

«Питання національної безпеки є важливим та актуальним. Можливо, майбутні законодавчі кроки не всім сподобаються, але ми не маємо багато вибору — особливо в умовах воєнного стану», — підсумував він.

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