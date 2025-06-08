В Комитете по нацбезопасности готовят обязательную идентификацию всех мобильных абонентов

Государство планирует обязать всех пользователей мобильной связи пройти идентификацию, чтобы закрыть уязвимость, используемую врагом для навигации дронов.

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В Украине планируют внедрить обязательную идентификацию всех — как новых, так и действующих — пользователей мобильной связи. Причина — растущая угроза от вражеских беспилотников, которые используют инфраструктуру украинских операторов и анонимные SIM-карты. Это обсудили на заседании подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовил отдельное совещание по поводу использования «шахедами» SIM-карт украинских операторов связи. Проблема не нова, но обострилась на фоне системного использования этой уязвимости со стороны РФ. Первое совещание на эту тему состоялось 10 июля 2024 года.

«Намечены определенные практические шаги по подготовке решения проблемы применения БПЛА рашистов через инфраструктуру мобильных операторов», — говорится в сообщении Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Участники обсуждения, среди которых были не только народные депутаты, но и представители Сил обороны, разведки и мобильных операторов, также рассматривали возможность временного отключения мобильной связи в районах, куда залетают вражеские дроны — в частности, во время воздушной тревоги.

Тем не менее, детали пока остаются засекреченными из-за чувствительности темы. В комитете заверили — работа продолжается.

Глава подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве Александр Федиенко отметил, что более 80% пользователей мобильной связи — это абоненты без официальной идентификации. Это создает серьезную угрозу не только с точки зрения нацбезопасности, но и для финансовой безопасности граждан.

«Для банков номер абонента — это идентифицированный гражданин Украины. Для мошенника — это «ничейный» номер», — объяснил Федиенко.

По его словам, речь идет о десятках миллионов украинцев, которые могут стать жертвами атак с похищением денег или персональных данных.

«Вопрос национальной безопасности важен и актуален. Возможно, будущие законодательные шаги не всем понравятся, но у нас не так много выбора — особенно в условиях военного положения», — подытожил он.

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