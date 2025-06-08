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В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

12:25, 8 июня 2025
Киев останавливает тяжелые грузовики во время жары, чтобы не разрушить дороги.
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары
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В Киеве 8 июня ввели ограничения на движение грузового транспорта из-за высоких температур, сообщает Патрульная полиция столицы. Запрет действует при температуре воздуха +28°C и выше, чтобы защитить дорожное покрытие от повреждений.

Ограничения касаются грузовиков с фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Водители могут останавливаться для ожидания улучшения погодных условий на специальных площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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Киев дороги

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