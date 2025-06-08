Глава Пентагона Пит Гегсет пригрозил отправкой морпехов для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе

Пентагон отправил Нацгвардию и готовит морпехов для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Фото: Hromadske

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в США вспыхнули масштабные протесты в отношении мигрантов - произошли столкновения со слезоточивым газом и арестами. Министр обороны США Пит Гегсет заявил о готовности привлечь морских пехотинцев для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных иммиграционными рейдами.

«Жестокие нападения на сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля, а также федеральных правоохранительных органов имеют целью помешать выдворению иностранцев-нелегалов, совершающих преступления. Опасное вторжение, организованное преступными картелями (иначе называемыми иностранными террористическими организациями) представляет серьезную угрозу для национальной безопасности», - подчеркнул Гегсет.

Пентагон уже направил подразделения Национальной гвардии для поддержки федеральных сил в Лос-Анджелесе. В случае продолжения беспорядков в город могут быть отправлены морские пехотинцы с базы Кэмп-Пендлтон, которые находятся в состоянии повышенной готовности.

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