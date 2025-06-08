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Очільник Пентагону Піт Гегсет пригрозив відправленням морпіхів для придушення заворушень у Лос-Анджелесі

12:09, 8 червня 2025
Пентагон відправив Нацгвардію та готує морпіхів для придушення протестів у Лос-Анджелесі.
Очільник Пентагону Піт Гегсет пригрозив відправленням морпіхів для придушення заворушень у Лос-Анджелесі
Фото: Hromadske
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у США спалахнули масштабні протести щодо мігрантів — відбулися сутички зі сльозогінним газом та арештами. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність залучити морських піхотинців для придушення заворушень у Лос-Анджелесі, спричинених імміграційними рейдами.

«Жорстокі напади на співробітників Служби імміграційного та митного контролю, а також федеральних правоохоронних органів мають на меті перешкодити видворенню іноземців-нелегалів, які скоюють злочини. Небезпечне вторгнення, організоване злочинними картелями (інакше званими іноземними терористичними організаціями) становить серйозну загрозу для національної безпеки», – наголосив Гегсет.

Пентагон уже направив підрозділи Національної гвардії для підтримки федеральних сил у Лос-Анджелесі. У разі продовження заворушень до міста можуть бути відправлені морські піхотинці з бази Кемп-Пендлтон, які перебувають у стані підвищеної готовності.

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США Пентагон

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