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Трам відправив 2000 нацгвардійців до Лос-Анджелеса придушити протести проти імміграційних рейдів

11:13, 8 червня 2025
США охопили протести проти міграційної політики.
Трам відправив 2000 нацгвардійців до Лос-Анджелеса придушити протести проти імміграційних рейдів
Фото: АР
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Президент США Дональд Трамп розпорядився направити 2000 бійців Національної гвардії до Лос-Анджелеса для придушення заворушень, спричинених рейдами імміграційної та митної служби (ICE). Про це повідомляє Associated Press.

Конфлікти між протестувальниками та правоохоронцями спалахнули 6 червня в місті Парамаунт, що неподалік Лос-Анджелеса, після серії імміграційних рейдів, зокрема в магазині Home Depot. За тиждень було заарештовано понад 100 осіб. Наступного дня протести посилилися: мітингувальники закидали камінням автомобілі прикордонної служби, у відповідь поліція застосувала гумові кулі та світлошумові гранати, затримавши кількох учасників.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом засудив насильство та розкритикував рішення федерального уряду, заявивши, що розгортання Нацгвардії є «необґрунтованим» і спрямоване на «створення видовища», а не на вирішення проблеми. Натомість міністр оборони Піт Гегсет наголосив, що напади на співробітників ICE мають на меті перешкодити депортації нелегальних мігрантів. За його словами, Пентагон готовий залучити морських піхотинців із бази Кемп-Пендлтон, якщо ситуація загостриться.

Білий дім назвав протести «агресивними атаками» на агентів ICE, які виконують «ключові операції з депортації» для захисту США від «вторгнення нелегальних злочинців». Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт звинуватила владу Каліфорнії в «безвідповідальності» та неспроможності захистити громадян.

У соцмережах Трамп подякував Нацгвардії за «чудову роботу» та назвав губернатора й мера Лос-Анджелеса «некомпетентними».

«Ці радикальні ліві протести, організовані призвідниками і часто оплачуваними баламутами, не будуть терпіти. Крім того, з цього моменту МАСКИ НЕ ДОЗВОЛЕНО носити на протестах», - написав Трамп.

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США Нацгвардія Дональд Трамп

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