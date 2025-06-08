У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Київ зупиняє важкі вантажівки під час спеки, щоб не зруйнувати дороги.

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У Києві 8 червня запровадили обмеження на рух вантажного транспорту через високі температури, повідомляє Патрульна поліція столиці. Заборона діє при температурі повітря +28°C і вище, щоб захистити дорожнє покриття від пошкоджень.

Обмеження стосуються вантажівок з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водії можуть зупинятися для очікування покращення погодних умов на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

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