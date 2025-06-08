Германия увеличивает количество бункеров вдвое, чтобы противостоять возможной угрозе из России

Германия усиливает гражданскую защиту и увеличивает количество укрытий.

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Германия разрабатывает стратегию быстрого расширения сети бомбоубежищ и защитных укрытий на случай возможной угрозы со стороны России в течение ближайших четырех лет. Об этом заявил глава Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при чрезвычайных ситуациях (BBK) Ральф Тислер, пишет The Guardian.

По его словам, крупнейшая экономика Европы должна осознать реальность потенциального конфликта, ведь сейчас Германия не имеет достаточной подготовки к подобному сценарию. «Долгое время в стране считали, что война - это маловероятное развитие событий. Но ситуация изменилась, и сейчас мы обеспокоены риском большой агрессии в Европе», - отметил Тислер.

Поскольку строительство новых бомбоубежищ - длительный и дорогостоящий процесс, в BBK планируют переоборудовать в укрытия существующие объекты: тоннели, станции метро, подземные паркинги и подвалы общественных зданий. Цель - быстро создать места для защиты около одного миллиона человек. Комплексный план агентство представит этим летом.

Сейчас в Германии действует около 580 бункеров, которые могут вместить примерно 480 тысяч человек - это лишь около 0,5% населения страны. Для сравнения, в Финляндии существует более 50 тысяч укрытий, способных приютить 85% населения.

Кроме этого, Тислер отметил необходимость обновления информационных систем: улучшение мобильных приложений, установка новых дорожных знаков и модернизация сирен оповещения.

По подсчетам ведомства, на укрепление гражданской обороны в течение ближайших четырех лет понадобится не менее 10 миллиардов евро, а в течение следующего десятилетия - не менее 30 миллиардов. Тислер призвал правительство канцлера Фридриха Мерца выделить необходимое финансирование. Власти поддерживают эти планы, однако официальные средства пока не утверждены.

Ожидается, что финансирование будет поступать из средств, освобожденных после приостановления в марте парламентом немецкого «долгового тормоза». Это позволит направить значительные ресурсы на военные нужды, жизненно важную инфраструктуру и усиление гражданской защиты.

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