Пьяный, без прав и в комендантский час — водитель на Тернопольщине хотел «договориться» с полицией за 4000 гривен

Мужчина, который уже был лишен права управления за пьяное вождение, снова сел за руль и попытался дать взятку во избежание ответственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области нетрезвый водитель, лишенный права управления, попытался дать взятку полицейским. Об этом сообщает региональная полиция.

В частности, в селе Петриков правоохранители остановили автомобиль, водитель которого нарушил установленные ограничения комендантского часа.

Во время общения с 42-летним жителем областного центра полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение — вождение в состоянии опьянения. Несмотря на это, он вновь сел за руль.

Чтобы избежать административной и уголовной ответственности, нарушитель предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 4000 гривен. Инспекторы отказались от взятки и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Следователи полиции начали уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, в отношении нарушителя правоохранители составили соответствующие административные материалы.

За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.