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Пьяный, без прав и в комендантский час — водитель на Тернопольщине хотел «договориться» с полицией за 4000 гривен

14:13, 8 июня 2025
Мужчина, который уже был лишен права управления за пьяное вождение, снова сел за руль и попытался дать взятку во избежание ответственности.
Пьяный, без прав и в комендантский час — водитель на Тернопольщине хотел «договориться» с полицией за 4000 гривен
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В Тернопольской области нетрезвый водитель, лишенный права управления, попытался дать взятку полицейским. Об этом сообщает региональная полиция.

В частности, в селе Петриков правоохранители остановили автомобиль, водитель которого нарушил установленные ограничения комендантского часа.

Во время общения с 42-летним жителем областного центра полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение — вождение в состоянии опьянения. Несмотря на это, он вновь сел за руль.

Чтобы избежать административной и уголовной ответственности, нарушитель предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 4000 гривен. Инспекторы отказались от взятки и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Следователи полиции начали уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 1 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, в отношении нарушителя правоохранители составили соответствующие административные материалы.

За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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