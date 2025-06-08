Немецкий эксперимент по заселению: 14 дней жизни бесплатно – а дальше решайте сами

Немецкий город предлагает бесплатное проживание, чтобы привлечь новых жителей.

Фото: Agoda.com

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Город Айзенхюттенштадт в Германии запускает необычную инициативу для увеличения населения - квалифицированным работникам и самозанятым лицам предлагают бесплатное проживание в течение двух недель. Об этом сообщает New York Post.

Айзенхюттенштадт расположен примерно в 95 км от Берлина и имеет население около 24 тысяч человек. Местные власти надеются, что проект под названием «Планируйте сейчас» заинтересует потенциальных новых жителей, которые ищут более спокойную жизнь за пределами мегаполисов.

Программа предусматривает бесплатное проживание в полностью меблированных апартаментах с 6 по 20 сентября. Подать заявки на участие в проекте можно до начала июля. Как сообщает CNN Travel, отобранным участникам организуют экскурсии по городу и мероприятия, чтобы они могли лучше ознакомиться с жизнью в общине.

Айзенхюттенштадт имеет интересную историю: город был основан в 1950 году под названием Сталинштадт и стал первым полностью спланированным городом в социалистической Восточной Германии. Он вырос вокруг сталелитейного завода, а после падения Берлинской стены в 1989 году получил свое современное название, что буквально переводится как «Город сталелитейных заводов».

Инициатива является частью более широких усилий местных властей по обновлению города и привлечению новой рабочей силы.

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